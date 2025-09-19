Передвижные фандоматы для сбора вторсырья начали появляться в России

Компания «ЭкоПоинт» протестировала первые мобильные комплексы для приема перерабатываемых материалов, оснащенные искусственным интеллектом. Российский экологический оператор выразил свою поддержку внедрению подобных инноваций, которые способствуют развитию раздельного сбора отходов и экономики замкнутого цикла.

«Такие проекты играют важную роль в продвижении принципов циклической экономики. Они упрощают процесс сдачи вторсырья и обеспечивают более эффективную подготовку материалов к переработке благодаря использованию нейросетей для сортировки отходов. Кроме того, люди активно вовлекаются в раздельный сбор и проявляют интерес к новым технологиям в этой области, – заявили представители РЭО. – Мобильные фандоматы также идеально подходят для экологической поддержки различных мероприятий. Это значимый шаг к формированию культуры устойчивого развития по всей стране».

Первый мобильный фандомат был продемонстрирован на IT-фестивале, проходившем в Нижнем Новгороде летом этого года. За время работы оборудования участники мероприятия сдали 293 алюминиевые банки, 743 пластиковые бутылки и 1020 стеклянных бутылок. Это позволило сократить выбросы углекислого газа почти на 300 кг.

Наряду с «умными» экопунктами в Нижнем Новгороде, «ЭкоПоинт» планирует расширить сеть мобильных пунктов приема, принимающих различные виды мелких отходов, такие как крышки от пластиковых бутылок, использованные батарейки, зубные щетки, электронные сигареты, блистеры и т.д. Более того, эти фандоматы предоставляют вознаграждение и могут функционировать автономно, используя аккумуляторы или генераторы.

В дополнение к сети фандоматов, использующих искусственный интеллект, «ЭкоПоинт» запустил собственную современную линию сортировки вторсырья, оборудованную передовой системой оптического распознавания на основе ИИ. Система способна идентифицировать более 600 000 типов объектов, распределенных по 13 категориям, включая пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, упаковки Tetra Pak, картон, бумагу, электронные сигареты и другие виды отходов.