Переход к цифровым технологиям в сфере ТКО обсудили на правительственном часе в Совфеде

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев 14 марта акцентировал внимание на важности внедрения цифровых решений для достижения максимальной прозрачности в системе управления ТКО. По его словам, правительство активно наращивает усилия по контролю в данной области.

«Одним из значимых направлений работы для цифровизации является сфера обращения с отходами. Очевидно, что для улучшения ситуации здесь необходима полная прослеживаемость по всей цепочке. В 2023 году была создана система учета твердых коммунальных отходов. В ней предусмотрены механизмы получения объективных данных на всех этапах. На контейнерных площадках с прошлой осени начали внедряться средства фото- и видеофиксации для анализа их состояния с помощью искусственного интеллекта. Транспортировку можно отследить благодаря системе ГЛОНАСС на мусоровозах. А при въезде на объекты обращения с отходами функционируют системы автоматизированного весового контроля», — сообщил Дмитрий Патрушев.

Касаясь вопроса отслеживания отходов, руководитель РЭО Денис Буцаев отметил, что с декабря 2023 года во ФГИС УТКО зарегистрировано 34 миллиона образователей отходов и 1,1 миллиона контейнерных площадок. Он подчеркнул, что задача состоит в обеспечении сквозного мониторинга от контейнерной площадки до этапа утилизации или захоронения на полигоне.

«На заключительном этапе необходимо контролировать объем отходов, поступающих на сортировку и затем на полигон, и сравнивать эти данные с отчетной информацией, предоставляемой региональными операторами во ФГИС», — добавил он.

Российский экологический оператор (РЭО) отслеживает деятельность 73% региональных операторов на контейнерных площадках, фиксируя время прибытия мусоровоза и анализируя фотоснимки, сделанные до и после уборки. Для обработки больших объемов данных РЭО применяет искусственный интеллект.

Кроме того, в рамках проектов «Безопасный город» и «Комфортная среда» РЭО подключает видеокамеры, расположенные вблизи контейнерных площадок, и осуществляет мониторинг видеопотока в режиме реального времени.

Для создания цифровых моделей полигонов используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информация о созданных цифровых копиях, общее количество которых составляет около тысячи, внесена в специализированную систему.

В соответствии с поручением Дмитрия Патрушева, РЭО совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России работает над разработкой нормативного акта, регулирующего вопросы цифровизации и формирования тарифов.