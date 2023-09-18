Перелетные птицы начали покидать подмосковные леса

По прогнозам ученых отлет должен завершиться до начала ноября. При этом их отлет связан не с тем, что осенью пернатым становится холодно, ведь многие птицы имеют подпушек под перьями, а вот пищи в осенний период действительно дефицит. Насекомых становится меньше, как и кормовых растений — это и является основной причиной отлета пернатых в теплые края.

Орнитологи отмечают, что на юг уже отправились ласточки, стрижи, кукушки, дрозды, чибисы, канюки, осоеды, готовятся к перелету трясогузки и жаворонки. Многие перелетные птицы перед дальним перелетом сбиваются в стаи, для того чтобы им было проще вместе добывать себе пищу, защищаться от хищников и в последствие преодолевать дальнюю дистанцию.

«Отлет и прилет птиц в наши леса — ежегодное фенологическое событие, связанное с временем года, погодными условиями и наличием кормовой базы. Сейчас пернатые отправляются туда, где смогут спокойно переждать зиму, чтобы весной снова вернуться на свою Родину. Жители региона с нетерпением каждую весну ждут этого события», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

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