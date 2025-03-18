Переработка органических отходов в России достигла 3,5 млн тонн в год

Согласно информации, предоставленной РЭО, к концу текущего года в стране функционируют 26 предприятий, специализирующихся на компостировании, с совокупной производительностью 3,5 миллиона тонн в год. Согласно планам, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 15,5 млн тонн ежегодно, что соответствует поставленным национальным задачам. В декабре прошлого года процесс производства искусственных почв из органической фракции твердых коммунальных отходов (ТКО), включая компостирование, был законодательно приравнен к утилизации и подлежит соответствующему регулированию. Ожидаются также изменения в механизмах ценообразования. В настоящее время издержки на компостирование включаются в тарифы на обезвреживание или захоронение ТКО, однако в перспективе для них будет установлен отдельный тариф на утилизацию. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, речь идет о перераспределении затрат внутри существующего тарифа, которое не приведет к его увеличению для потребителей. Данные меры направлены на стимулирование развития мощностей по утилизации, а не полигонов.

Прогнозируется увеличение мощностей по переработке органики более чем на 12 млн тонн, что позволит вдвое сократить объемы отходов, направляемых на захоронение, в соответствии с целями, обозначенными в Указе Президента РФ №309 от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В федеральной схеме обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 площадок, предназначенных для компостирования органической фракции, в том числе на базе уже существующих сортировочных комплексов.

Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, отметил, что изменения, касающиеся компостирования, были внесены в закон 497-ФЗ от 26 декабря 2024 года, регулирующий деятельность в труднодоступных местностях. Данный закон предполагает максимально возможное извлечение вторичных ресурсов до этапа компостирования. В случае, если произведенный компост не будет реализован в течение трех лет, он будет признан отходом и будет облагаться платой за негативное воздействие на окружающую среду, а затраты на его производство будут исключены из тарифов.

Технология компостирования позволяет создавать искусственный грунт, который может быть использован в дорожном строительстве, ландшафтном дизайне и других областях.