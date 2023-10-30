Период активности зимних комаров начинается в Подмосковье

В Минэкологии Подмосковья рассказали о зимних комарах, которые становятся активными в период с поздней осени до ранней зимы, а также в начале весны. Бояться этих насекомых не стоит.

Зимние комары появились на планете еще в юрский период и встречались даже в Антарктиде. Из-за отсутствия крыльев внешне представители этого вида больше похожи на пауков. Они довольно крупные, и в ясный день их можно заметить на снегу.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, за несколько дней активного периода зимние комары успевают произвести потомство. При этом продолжительность жизни этих насекомых зависит от температуры воздуха — чем на улице холоднее, тем дольше могут прожить комары.