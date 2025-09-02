Первая площадка по торговле вторсырьем подключилась к ФГИС УТКО

Эта электронная торговая система стала первой, кто интегрировался в Федеральную государственную информационную систему учета и контроля обращения с отходами производства и потребления (ФГИС УТКО). С начала сентября 2025 года продажа вторичного сырья, полученного в результате сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, будет разрешена только через платформы, зарегистрированные в соответствующем списке.

«В этом месяце в России начали действовать новые правила продажи вторичного сырья. Теперь реализация возможна только через платформы, вошедшие в перечень, опубликованный в ФГИС УТКО. "Альянс Эко" уже подключилась, и число таких платформ будет увеличиваться. Этот новый механизм поможет пресечь незаконные схемы и обеспечит прозрачный контроль за перемещением вторичных ресурсов на переработку. Потребители смогут участвовать в открытых торгах удобным для них способом, в том числе по дефицитным видам вторсырья. Внедрение электронных торгов вторичными ресурсами – важный шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка», – сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

По актуальной информации, в России ежегодно сортируется более 27 миллионов тонн отходов, что составляет около 57% от общего объема. В рамках данной системы Российский экологический оператор (РЭО) заключит соглашения с площадками из реестра и окажет регионам необходимую консультационную и методическую поддержку для быстрой адаптации к обновленной схеме работы.

Чтобы ознакомиться с перечнем электронных площадок, необходимо скачать архив документов на сайте ФГИС УТКО, а затем открыть папку «Документация». Копия списка электронных платформ, сотрудничающих с ФГИС УТКО, доступна на сайте ППК РЭО по адресу: https://reo.ru/fgisutko.