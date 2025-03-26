Первое совместное заседание НТС РЭО и Консорциума прошло в МГТУ им. Баумана

В стенах Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана состоялось первое в истории совместное заседание Научно-технического совета (НТС) Российского экологического оператора (РЭО) и Консорциума, чья деятельность сосредоточена на научно-методологическом обеспечении перехода к экономике замкнутого цикла. Это событие стало уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов отрасли.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, данное заседание стало первым опытом подобного рода для организации. Он подчеркнул важность объединения ведущих ученых и экспертов для обмена опытом и выработки консолидированной научно-технической стратегии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Буцаев призвал участников Консорциума, включая научные организации, университеты и представителей бизнеса, к активному участию в работе НТС.

Глава РЭО также акцентировал внимание на роли НТС в подготовке законодательных инициатив, предложив разработать четкий регламент использования экспертных заключений, в том числе посредством организации открытых обсуждений на базе Совета.

Член НТС ППК РЭО Илья Рыбальченко, представляющий Общероссийский народный фронт и экспертный совет Торгово-промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла, заявил о необходимости лидерства НТС в научных и технологических разработках, определении приоритетов и формировании стандартов.

Научно-технический совет функционирует в структуре РЭО в качестве консультативного органа, призванного решать задачи научно-технического развития отрасли обращения с отходами.

В числе задач НТС РЭО содействие внедрению вторичных ресурсов и сырья в различные секторы экономики, включая промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, а также в производство альтернативных видов топлива из отходов.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин напомнил о стратегической задаче, поставленной Президентом РФ: вовлечение в промышленный оборот 25% отходов и захоронение не более 50%. Он подчеркнул роль вузов и научного сообщества в обеспечении достижения этих целей посредством разработки необходимых технологий и знаний.

Гордин выразил уверенность, что заседание станет платформой для плодотворного диалога и приведет к совместным разработкам между природоохранными организациями, промышленными предприятиями и высшей школой, способствуя реализации поставленных задач.