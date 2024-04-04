Первые подснежники появились в лесах Одинцово

Первые подснежники были замечены в лесах Одинцово, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. Цветы увидели сотрудники Шараповского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособлллес».

В ведомстве призвали не собирать и не покупать первоцветы, включая подснежники. Популяция этих растений в регионе заметно сократилась, а если их неправильно собирать, то можно серьезно повредить корни, что приведет к их отмиранию.

«Растение, у которого срезана верхняя часть, значительно ослабевает. Первоцветы становятся ниже, слабее, цветы мельчают, популяция постепенно деградирует и может полностью исчезнуть в течение четырех-пяти лет», - пояснили в комитете.

Кроме того, первоцветы очень важны для главных опылителей — пчел и шмелей.

В ведомстве добавили, что на территории области произрастают и такие виды подснежников, которые занесены в Красную книгу. За сбор таких растений грозит штраф.