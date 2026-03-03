Пилотный проект по удобному сбору старой одежды стартовал в столице

В Москве стартовал пробный проект по организации общедоступной инфраструктуры для приема текстильных изделий, утративших потребительские свойства. В Западном административном округе столицы разместили 689 специальных контейнеров для старой одежды, белья и прочих вещей из ткани. Данную программу, инициированную в конце 2025 года, осуществляет компания «Лидертекс» совместно с правительством Москвы, префектурой ЗАО и Российским экологическим оператором. Емкости для сбора установили вблизи площадок для твердых коммунальных отходов, что сделало процедуру сдачи ненужных текстильных изделий максимально удобной для горожан.

Точки сбора организованы в нескольких районах ЗАО: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Фили-Давыдково.

Контейнеры оборудованы ультразвуковыми датчиками, отслеживающими уровень их наполнения. Внутри каждого находится съемный мягкий мешок (биг-бэг) вместимостью 1,1 кубического метра. Собранные вещи вывозятся не реже одного раза в неделю. Если датчик указывает на переполнение емкости раньше срока, ее очищают вне планового регламента.

За время пилотной фазы, с 18 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года, в городе было собрано 170 тонн текстильных отходов. Помесячная статистика показывает следующую динамику: ноябрь — 18 тонн, декабрь — 35 тонн, январь — 72 тонны, февраль — 45 тонн. Из полученного сырья уже изготовлено 51 тонна технической ветоши и более 4,25 миллионов пар рабочих перчаток. Как подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, этот проект является практическим примером экономики замкнутого цикла, где отходы не попадают на свалки, а снова вовлекаются в производственный процесс.

При содействии Минпромторга России компания «Лидертекс» также реализует в городе Кинешма Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“». На церемонии вручения Зеленой премии — 2025 эта программа была признана одной из самых важных и многообещающих в своей области. Кластер нацелен на создание безотходного производственного цикла и сокращение объемов захоронения текстиля. «Лидертекс» производит регенерированную пряжу из текстильных отходов, собираемых в фирменные контейнеры, установленные в городах-миллионниках. Конечной продукцией переработки выступают рабочие перчатки и рукавицы.