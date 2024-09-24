Пятнадцать школ Серпухова приняли участие в «Путешествии по экологической тропе»

Ученики пятнадцати школ Серпухова приняли участие в слете-конкурсе «Путешествие по экологической тропе». Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Мероприятие проводится ежегодно. В этом году оно прошло в Шатовском участковом лесничестве. Ребят обеспечили всей необходимой экипировкой и оборудованием.

В рамках конкурса школьникам нужно было продемонстрировать свои знания в области ботаники и орнитологии, различить древесные породы по спилам, показать навыки обращения с ранцевым лесным огнетушителем и компасом.

По итогам мероприятия победителем была признана команда Оболенской школы. Второе место заняли ребята из Серпуховской гимназии, третье — из Протвинской гимназии.