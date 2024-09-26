Пятый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл» стартовал в России. Проект реализуется Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология».

Ключевая цель акции — сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Принять участие в акции может каждый житель страны, в том числе участвовать можно целыми семьями: в этом году появилась отдельная семейная номинация. Коллективный зачет также проведут среди образовательных учреждений.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября.

После регистрации нужно выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести туда макулатуру, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. За сдачу более 16 килограммов макулатуры можно получить билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие в своем регионе.