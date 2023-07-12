Пластиковое загрязнение коралловых рифов растет на глубине

Пластиковые отходы загрязняют всю планету целиком, в том числе этой опасности подвергаются и коралловые рифы. Согласно результатам исследования ученых Калифорнийской академии наук, загрязнение кораллового рифа происходит по мере его углубления. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на издание The Guardian.

Отмечается, что рифам нанесен большой ущерб даже в силу климатического кризиса и массовой ловли рыбы, а пластик усугубляет ситуацию.

Добавляется, что объем пластикового загрязнения растет по мере близости к густонаселенным городам и в морских охраняемых районах.

Уточняется, что загрязнение пластиком приводит к распространению болезней кораллов, повреждению рифов и вреду разнообразию рыб.

Поясняется, что самым пострадавшим местом на Земле от загрязнения пластиком является цепь островов у юго-восточного побережья Африки. Так, на каждый квадратный километр здесь приходится более 84 тыс. предметов пластика.