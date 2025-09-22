Плату за вывоз твердых коммунальных отходов скорректировали для жителей Архангельской области
Для жителей Архангельской области скорректировали плату за вывоз мусора
Фото: [Медиасток.рф]
В результате участия в программе раздельного сбора вторичного сырья для 447 жителей области произвели корректировку начислений за утилизацию мусора. Ими было собрано и отправлено на повторное использование 9,5 тонны отходов. Данная преференция стала возможной благодаря проведению сентябрьской акции «Сортируй, сдавай, экономь!», проходившей с 2 по 12 сентября в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе.
«Данный случай показывает, что разделение мусора не только оказывает положительное воздействие на экологическую обстановку, но и предоставляет выгоду для граждан. Архангельская область стала первым субъектом РФ, внедрившим систему, напрямую связывающую переработку отходов и снижение платы за обращение с ТКО. Верим, что этот опыт станет примером для других регионов и будет способствовать вовлечению населения в экономику замкнутого цикла», – сообщили представители пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).
Участники мероприятия сдавали региональному оператору материалы, пригодные для вторичной обработки, в соответствии с утвержденным графиком приема отходов. К ним относились: стеклянная тара, бумажные изделия, пластиковые отходы, металлические изделия и упаковка типа тетрапак.
Самый большой объем переработанных материалов был собран в Архангельске – 6,3 тонны. Компания «ЭкоИнтегратор», являясь региональным оператором, произвела соответствующий перерасчет стоимости услуги по вывозу ТКО за каждый килограмм сданного вторсырья.
«Выражаем надежду, что наша акция послужила стимулом к переходу на постоянную сортировку мусора. Для этого можно использовать контейнеры синего цвета, расположенные во дворах жилых домов», – прокомментировали представители регионального оператора.
Акция «Сортируй, сдавай, экономь!», впервые организованная осенью 2024 года, показала свою результативность. Население активно участвует в процессе, и многие семьи, а также трудовые коллективы и образовательные учреждения совместно сдают сортированные отходы.