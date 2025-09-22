Плату за вывоз твердых коммунальных отходов скорректировали для жителей Архангельской области

«Данный случай показывает, что разделение мусора не только оказывает положительное воздействие на экологическую обстановку, но и предоставляет выгоду для граждан. Архангельская область стала первым субъектом РФ, внедрившим систему, напрямую связывающую переработку отходов и снижение платы за обращение с ТКО. Верим, что этот опыт станет примером для других регионов и будет способствовать вовлечению населения в экономику замкнутого цикла», – сообщили представители пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).