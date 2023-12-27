Площадь заказников регионального значения в Подмосковье за год увеличилась на 4,3 тысячи гектаров

В Подмосковье за год увеличили площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения на 4,3 тысячи гектаров. Итоги работы в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» подвели в Минэкологии области.

Также за год по программе в регионе подготовили проекты для организации двух ООПТ областного значения в Рузе и Ленинском округе, для реорганизации трех заказников в Одинцово и Химках, а также для установления 26 охранных зон на территориях памятников природы областного значения.

Кроме того, провели инвентаризацию 70 ООПТ областного значения, установили 598 информационных и предупредительных щитов на границах 41 ООПТ областного значения.