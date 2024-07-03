Площадка «Мегабак» в новом формате открылась в Орехово-Зуевском округе

Жители Орехово-Зуевского городского округа теперь могут не просто сдавать вторсырье на переработку, но и получать за это деньги. Уже имеющаяся площадка «Мегабак» в Ликино-Дулево была дооборудована силами ООО «ПК «Вторалюминпродукт» для того, чтобы жители округа получали выплаты за привезенное вторсырье.

Отмечается, что такая возможность появилась благодаря трехстороннему соглашению, которое заключили Министерство ЖКХ Московской области, администрация Орехово-Зуевского городского округа и экотехнологичное перерабатывающее предприятие ООО «ПК «Вторалюминпродукт» в рамках своего проекта по раздельному сбору отходов для жителей Москвы и Московской области ECOVAP («Эковап»).

«Для нашей компании это 11-я открытая площадка. Наша основная задача — развитие действующих площадок и обустройство новых. Все сырье, которое жители принесут на наши площадки, мы отправим на переработку, где из компонентов извлекут 98 процентов полезного и запустят во вторичный оборот», — отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании «Вторалюминпродукт» Елена Михалюк.

В Подмосковье открыта уже 61 площадка «Мегабака». До конца текущего года планируется, что их будет 100. Эти площадки помогают жителям правильно разделять отходы. Напоминаем, что проект «Мегабак» был запущен в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева с целью увеличения доли сбора вторичного сырья для его последующей переработки.

В качестве вторсырья принимаются бытовая техника, изделия из металла, бумага, картон, пластик, мебель, шины и многое другое. На площадке можно сдать в утиль даже автомобиль и получить деньги. Для этого установлены специальные весы. С прайс-листом можно ознакомиться на месте.