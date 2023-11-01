По-летнему тепло. В первый день ноября воздух в Подмосковье прогрелся до 19 градусов
Фото: [Unsplash.com]
Первый день ноября в столичном регионе стал аномально теплым. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, воздух прогрелся до летних показателей.
По его словам, сегодня днем в южных районах Подмосковья температура воздуха составляла плюс девятнадцать градусов.
«Это, можно сказать, летние температуры», – приводит слова Вильфанда АГН «Москва».
В столице в дневные часы потеплело почти до плюс шестнадцати градусов.
«Настоящее бабье лето, пусть и на один день», – отметил Вильфанд.
Ранее специалист сообщил, что в грядущие праздничные выходные в столичном регионе ожидается аномально теплая погода.