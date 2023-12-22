Сегодня в Доме Правительства Московской области состоялась церемония награждения победителей и призеров III Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденной Росприроднадзором. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

«Мы рады, что юные экологи из нашего региона заняли первые и вторые места в различных номинациях, а также удостоились специальных призов. Популяризация экологи среди нашей молодежи, как науки о бережном отношении к природе, одна из наших первостепенных задач. Мы поддерживаем проекты, акции, конкурсы, направленные на сохранение природного достояния и окружающей среды», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Гран-при премии «Экология — дело каждого» досталось Андрею Филимонову из Одинцова, представившему свой проект «Чистое тепло». Помимо этого, высокие места в номинациях заняли Милана Тимошенко из деревни Чигасово Одинцовского округа (2 место в номинации «Экомир»), Егор Графов из Мытищ (2 место в номинации «Экомультфильм»), Константин Веселов из Королева (2 место в номинации «ESG-поколение»), Эмилия Гимаева из Химок (1 место в номинации «Экоблогер»).

Также жюри особенно отметило Родиона Муцольгова из Реутова, который усовершенствовал свой проект по обучению ворон сбору мусора и его сортировке с помощью нейросети. Помимо этого, ряд жителей Подмосковья удостоен специальных призов.