Почти 25 гектаров удалось убрать в Подмосковье в рамках акции «Чистый лес»
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
В Московской области при поддержке Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии проходит экологическая акция «Чистый лес». В настоящее время площадь убранных территорий уже составила 24 гектара. Об этом заявили в пресс-службе Московской областной Думы.
Председатель Комитета Владимир Шапкин напомнил, что в прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. В уборке приняли участие свыше 1250 человек. Совместно было очищено более 73 га лесных участков.
Примечательно, что на сегодняшний день уборку леса уже провели в десяти городских округах. В акции приняли участие порядка пятисот человек. Ожидается, что результаты в этом году намного превысят прошлогодние, ведь на очереди еще 16 муниципалитетов.
«Кто, как не мы, позаботимся о зеленых легких Подмосковья. Согласитесь, по чистому лесу гулять приятно. Обязательно приобщайте к доброму и очень важному делу наше подрастающее поколение. Только вместе, сообща мы сможем сделать леса нашего края чистыми, ухоженными и привлекательными для обитания в них лесных жителей», — призвал жителей региона Шапкин.