Почти 25 гектаров удалось убрать в Подмосковье в рамках акции «Чистый лес»

В Московской области при поддержке Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии проходит экологическая акция «Чистый лес». В настоящее время площадь убранных территорий уже составила 24 гектара. Об этом заявили в пресс-службе Московской областной Думы.

Председатель Комитета Владимир Шапкин напомнил, что в прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. В уборке приняли участие свыше 1250 человек. Совместно было очищено более 73 га лесных участков.

Примечательно, что на сегодняшний день уборку леса уже провели в десяти городских округах. В акции приняли участие порядка пятисот человек. Ожидается, что результаты в этом году намного превысят прошлогодние, ведь на очереди еще 16 муниципалитетов.