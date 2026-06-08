Почти 300 тысяч тонн яда в воздухе: чем дышит Пермский край и что в составе выбросов

В 2025 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Пермского края превысил 292 тысячи тонн. Такие данные публикует Росприроднадзор на своем официальном сайте.

Согласно отчету ведомства, в воздух попали твердые, газообразные и жидкие загрязнители. Почти 96 тысяч тонн из общего объема пришлось на углеводороды, еще около 73 тысяч тонн — на оксид углерода. При этом порядка 165 тысяч тонн отнесены к категории специфических веществ. В их числе — метан (почти 96 тысяч тонн), аммиак (свыше 2,2 тысячи тонн) и бензол (381 тонна).

Как поясняют в Роспотребнадзоре, диоксид серы разрушает в организме витамин В1 и дисульфидные мостики в белках, нанося вред здоровью. Всемирная организация здравоохранения включает бензол в перечень десяти наиболее опасных для человека химических загрязнителей.

Показатель 2025 года сопоставим с уровнем 2024-го. Годом ранее, в 2023-м, в атмосферу региона попало более 285 тысяч тонн вредных веществ.