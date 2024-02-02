Почти 40 особо ценных водно-болотных угодий насчитывается в Подмосковье

На территории Подмосковья насчитывается около тридцати восьми особо охраняемых природных территорий водно-болотных угодий, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Водно-болотные угодья представляют научную, историческую и даже промышленную ценность. Их важность нельзя недооценивать. Но, к сожалению, пожары, связанные с возгоранием торфяников, зачастую происходящие по вине человека, приводят к уничтожению болот. Нашей задачей является сохранение этих уникальных природных объектов», — подчеркнул министр.

Как отметили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, сегодня отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

Водно-болотные угодья, указали в министерстве, являются излюбленным местом гнездования большинства птиц. На таких водоемах в Подмосковье можно встретить редкие виды пернатых, занесенных в Красную книгу региона, например, малую выпь или черного коршуна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Подмосковье.