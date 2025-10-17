Почти 50 тысяч баков для сбора мусора приобрели субъекты РФ с начала года

«Суммарный объем приобретенных контейнеров по всей стране превысил предварительные ожидания. Фактически было закуплено 49 108 единиц, что несколько больше изначально запланированных 48 558 штук. За последнюю неделю количество закупок составило 2965 контейнеров. Вместе с тем, крайне важно обеспечить выполнение поставленных задач в каждом регионе в отдельности», – подчеркнул заместитель руководителя Минприроды России Денис Буцаев.