Почти 50 тысяч баков для сбора мусора приобрели субъекты РФ с начала года
Фото: [Медиасток.рф]
Данная информация прозвучала на совещании штаба, посвященном вопросам совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства РФ. Анализ данных был предоставлен специалистами из компании «Российский экологический оператор».
«Суммарный объем приобретенных контейнеров по всей стране превысил предварительные ожидания. Фактически было закуплено 49 108 единиц, что несколько больше изначально запланированных 48 558 штук. За последнюю неделю количество закупок составило 2965 контейнеров. Вместе с тем, крайне важно обеспечить выполнение поставленных задач в каждом регионе в отдельности», – подчеркнул заместитель руководителя Минприроды России Денис Буцаев.
Отмечено увеличение объемов закупок контейнеров в 22 субъектах РФ, среди которых: Республики Карелия, Дагестан, Алтай, Северная Осетия — Алания, Саха (Якутия), Хакасия, Карачаево-Черкесская Республика, Томская, Оренбургская, Брянская, Смоленская, Новгородская, Новосибирская, Калужская, Белгородская, Иркутская области, Красноярский, Краснодарский, Алтайский, Камчатский, Пермский края и Еврейская автономная область.
«Реализация плана по строительству контейнерных площадок составила 87%. Из 8952 объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, уже создано 7798. За прошедшие семь дней было дополнительно оборудовано 1172 площадки», – сообщили представители пресс-службы РЭО.
В 2025 году закупка контейнеров и установка контейнерных площадок для обычных ТКО была запланирована в 37 регионах Российской Федерации.