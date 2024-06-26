Почти 560 мешков мусора собрали участники летнего эко-лагеря в Балашихе

В подмосковной Балашихе на базе Молодежного центра «Новый Свет» работает экологический лагерь, в рамках которого ребята приводят в порядок территории города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Также активисты провели уборку в библиотеке корпуса ИКМИТУ и на территории Университета Вернадского, привели в порядок памятник в Сквере Ветеранов и убрались в помещениях молодежного центра.

Подчеркнем, что главная цель экологического лагеря — благоустройство территорий округа. Участники в первой половине дня собирают мусор в скверах, парках, лесах. Весь необходимый инвентарь им предоставляют, дают форму, перчатки и мешки. А уже после обеда их ждут развлечения: посещение музеев, знакомство с различными организациями города.

Экологический лагерь дает возможность не только разнообразить свой досуг, но и заработать деньги. Здесь официально трудоустраивают, заводят трудовую книжку. Каждую смену учащиеся могут получить зарплату около 10 тысяч рублей. Прийти в лагерь могут все желающие от 14 до 18 лет.