Почти двести тысяч доз вакцины против бешенства с апреля разложили в Подмосковье

«Инспекторы госохотнадзора, работающие в усиленном режиме, а также охотпользователи, контролируют ситуацию в сфере распространения АЧС и птичьего гриппа. За последние три месяца падежа кабанов не отмечено, 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты, у каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.