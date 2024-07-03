Почти двести тысяч доз вакцины против бешенства с апреля разложили в Подмосковье
Фото: [М.Семенова/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
С апреля по июнь, когда устанавливаются высокие температуры, провоцирующие бешенство, в Подмосковье было разложено более ста девяноста пяти тысяч доз оральной вакцины для предотвращения опасного заболевания. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Инспекторы госохотнадзора, работающие в усиленном режиме, а также охотпользователи, контролируют ситуацию в сфере распространения АЧС и птичьего гриппа. За последние три месяца падежа кабанов не отмечено, 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты, у каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Помимо этого, сотрудники ведомства осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, чтобы установить случаи падежа птицы, в том числе синантропной. За последние три месяца найдены павшими лишь две особи сойки, вируса птичьего гриппа у них не выявлено.