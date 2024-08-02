Почти на 13 млн рублей могут оштрафовать владельца участка в Люберцах за организацию свалки

ООО «Т-Транс» могут оштрафовать за организацию незаконной свалки на участке земли в Люберцах. Соответствующий иск был подан в суд Министерством экологии и природопользования Московской области.

Нарушение было выявлено на земельном участке в Красково. Специалисты ООО «Экоцентр» отобрали пробы земли и провели маркшейдерские исследования. Было установлено, что площадь свалки превышает 1,4 тысячи квадратных метров, а общий объем мусора составляет почти 540 кубометров.

Также в рамках исследования был рассчитан ущерб, нанесенный почвам. Его размер составляет почти тринадцать миллионов рублей. Министерство намерено взыскать эту сумму в судебном порядке.

Помимо этого, компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.