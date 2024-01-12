Почти сорок миллионов рублей планирует взыскать Минэкологии за порчу земель в Красногорске

Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило в Симоновский районный суд Москвы исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконными свалками в городском округе Красногорск.

Отмечается, что ответчиком по данному делу выступает житель столицы, который является правообладателем земельных участков в деревне Нефедьево.

Инспекторы эконадзора установили, что неизвестные лица самовольно провели расчистку участка реки Грязевы. При этом извлеченные донные отложения они складировали на двух участках, принадлежащих гражданину. Таким образом причинен ущерб почвам, который превысил тридцать шесть миллионов рублей.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что данную сумму ведомство намерено взыскать с владельца земель, который не обеспечил их сохранность и целевое использование. Так как ответственность за порчу земель и их нецелевое использование правообладатель несет наряду с непосредственными нарушителями.