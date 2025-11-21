Почти тонна пластика: жители Коломны стали лидерами «Экологических игр-2025»

Жители Коломны установили рекорд экологического марафона «Экологические игры-2025», собрав на переработку почти тонну пластика — 988 килограммов. Проект, проходивший с апреля по октябрь и охвативший 12 городов Подмосковья, привлек свыше тысячи участников.

Коломенцы сдавали пластик в передвижной пункт приема и получали бонусы, которые можно обменять на покупки в сети магазинов-партнеров.

Собранные отходы уже отправлены на переработку.

Организаторы отметили, что акция помогает вовлекать жителей в раздельный сбор и показывает: пластик может получить вторую жизнь.