Почти тысячу патрулирований провели в лесах Подмосковья за неделю

В подмосковных лесах за неделю провели 944 патрулирования, сообщили в Комлесхозе региона. Проверки проводятся с целью предупреждения и пресечения нарушений.

Наибольшее число проверок провели в Истринском лесничестве — семьдесят пять. На втором месте по числу проведенных патрулирований — Подольское лесничество, где провели семьдесят две проверки.

В проверках были задействованы более 1,8 тысячи человек. В их числе — лесничие, общественные лесные инспекторы, общественники, правоохранители, спасатели, волонтеры, представители муниципальных администраций.

В рамках патрулирований также проводится профилактическая работа с жителями. Для граждан проводят разъяснительные беседы и лекции.