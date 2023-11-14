Почву подготовили под посадку дуба и каштана в четырех питомниках Подмосковья
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четырех лесных питомниках Подмосковья завершили подготовку почвы под посадку семян дуба и каштана, сообщили в Комлесхозе региона. Работы провели в Дмитровском, Колоцком, Куровском и Орешковском питомниках.
По словам председателя ведомства Олега Баженова, сейчас завершается проверка качества семян. Высадить их планируется в ближайшее время.
Сеянцы, которые вырастут из этих семян, в дальнейшем высадят в Подмосковье в рамках программы восстановления лесов.
Посадочный материал для восстановления лесов в Подмосковье выращивают в семи питомниках.