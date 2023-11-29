Подмосковье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере устойчивого развития

Подмосковье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере экологического, социального и корпоративного управления. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор региона Игорь Тресков и вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в части экологической безопасности и реализации экопроектов, а также обмениваться опытом.

Отдельный блок связан с развитием инструментов ответственного финансирования в регионе, в рамках которого планируется реализовывать инвестпроекты с учетом ESG-принципов.

В рамках подписания соглашения подвели итоги конкурса среди муниципалитетов «Марафон ESG». Шести округам области вручили награды за вклад в сохранение окружающей среды.