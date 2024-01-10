Подмосковье стало лидером в стране по утилизации мусора
Фото: [Минэкологии МО]
Столица и Подмосковье стали лидерами рейтинга аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по уровню утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
По данным исследования, проведенного сетью, Московская агломерация превысила отметку в 50% утилизации мусора.
Как напомнил глава министерства Тихон Фирсов, в области все началось с массового закрытия мусорных полигонов. Одновременно с этим стартовала их рекультивация, а также строительство комплексов по переработке мусора.
«Закономерный итог этой работы — лидерство области в сфере утилизации, которое достигнуто благодаря совместным усилиям нашего ведомства, Министерства ЖКХ и других структур, которые осуществляли в Подмосковье реформу обращения с отходами с 2019 года», - сказал министр.