Подмосковье стало лидером в стране по утилизации мусора

Столица и Подмосковье стали лидерами рейтинга аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по уровню утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

По данным исследования, проведенного сетью, Московская агломерация превысила отметку в 50% утилизации мусора.

Как напомнил глава министерства Тихон Фирсов, в области все началось с массового закрытия мусорных полигонов. Одновременно с этим стартовала их рекультивация, а также строительство комплексов по переработке мусора.