Подмосковье вошло в число победителей конкурса «Зеленая премия»
Фото: [Минэкологии МО]
Подмосковье было признано победителем конкурса «Зеленая премия» в номинации «Регионы России», рассказали в областном Минэкологии. Само ведомство получило специальный приз в номинации «Инициативы отраслевых компаний».
«Нам приятно получать призы за наши заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в тоже время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства», - отметил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.
В рамках конкурса были определены лучшие организации и регионы, представители власти, общественники, экоактивисты, внесшие заметный вклад в развитие новой модели осознанного потребления.
В общей сложности в текущем году за победу в конкурсе боролись 3,8 тысячи проектов. Победителей определили среди образовательных, культурных, общественных, корпоративных проектов.