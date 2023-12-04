Подмосковье вошло в число победителей конкурса «Зеленая премия»

«Нам приятно получать призы за наши заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в тоже время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства», - отметил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.