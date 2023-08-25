Подмосковная корова-киноактриса усыновила индийского буйволенка

По ее словам, сначала буйволенку предложили молоко из бутылочки с соской, но тот отказался. Тогда попробовали напоить его из ведра, но тоже не вышло. После этого познакомили малыша с коровой.

«Она сначала его испугалась, все-таки он отличается от телят. Она подумала, что это другое животное. Но потом постепенно произошло знакомство. По первому времени корову приходилось держать, чтобы он понял, что можно это молоко пить, познакомился с животным. А потом смотрим, она сама уже стала не против. Он сам подходит, пьет молочко, а она ему разрешает», - рассказала Пономарева.

Теперь буйволенок и его кормилица постоянно гуляют вместе, а живут в большом загоне вместе с оленями и ламой. В дальнейшем детеныша ждет карьера киноактера. Имя ему пока не придумали. Все желающие могут предложить свои варианты, написав в соцсети студии.

Фото: [ Иван Дубров ]

Корова Матрена участвовала в шоу известного видеоблогера Дмитрия Масленникова. Будучи теленком, снялась в телепрограмме «Поле чудес», а недавно – в фильме «Финист. Первый богатырь».