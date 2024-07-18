Подмосковная лаборатория проверила качество воды в двух озерах Лотошино

Подмосковное учреждение ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проверило качество воды в двух озерах Лотошино — вблизи деревень Хмелевка и Чапаево. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области Московской области.

Качество воды оценили по одиннадцати показателям. В результате было установлено, что в озере у Хмелевки снижена концентрация растворенного кислорода. Причиной этому является обильное цветение водной растительности.

«Сине-зеленые водоросли провоцируют процесс эвтрофикации, вследствие чего вода обедняется кислородом, что в свою очередь приводит к гибели водной фауны», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Превышений нормативов и нарушений природоохранного законодательства в обоих водоемах не выявили.