Подмосковное предприятие планирует запуск новой линии производства

Предприятие по переработке пластика из Подольска планирует начать производить древесно-полимерные доски. Об этом рассказал директор ООО «Гранполи» Евгений Баташов.

«Мы из Китая заказали линию для производства древесно-полимерной доски. В ее составе — древесная мука, а также пластиковые гранулы, которые мы сами производим. Их смешивают и на станке делают доски, » — рассказал Баташов. Поступления оборудования на предприятие ожидают к концу года.

Отмечается, что в настоящее время древесно-полимерные доски широко применяются при благоустройстве общественных пространств, а также при внешней отделке зданий. Материал устойчив к различным воздействиям, срок службы достигает 25 лет.

«Если раньше, допустим, предприятие выбрасывало 100 тонн пластиковых отходов или брака, то сейчас привозят нам. После сортировки на свалку отправляется примерно половина. Остальное мы перерабатываем, и сырье вновь идет в производство. Сотрудничая с нами, предприятия перестали платить за вывоз мусора, а наоборот, мы им еще и доплачиваем за то, что они складируют его у себя», — отметил Баташов.

Ранее стало известно, что рекордные 22 тысячи тонн пластика отсортировали на комплексах «РТ-Инвест» с начала года.