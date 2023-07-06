Рекордные 22 тысячи тонн пластика отсортировали на комплексах «РТ-Инвест» с начала года

На комплексах «РТ-Инвест» в Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года отсортировали рекордное количество пластика — 22 тысячи тонн. Это примерно один миллиард пластиковых бутылок, которые будут вовлечены во вторичный оборот.

Больше всего пластика было отобрано в Сергиевом-Посаде и Кашире — по семь тысяч тонн. КПО «Храброво» в Можайске отсортировал порядка пяти тысяч тонн пластика, комплекс «Юг» в Коломне — три тысячи тонн, сообщила пресс-служба оператора.

Все вторичные ресурсы уже отправили на переработку предприятиям в семи российских регионах, в том числе в Московской, Калужской и Новосибирской областях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пластика, отобранного на КПО «РТ-Инвест», увеличилось примерно на 80 процентов. Это связно с тем, что на комплексах постоянно проводится работа по улучшению качества отбора вторичных материальных ресурсов.

Всего с момента запуска в Подмосковье четырех КПО «РТ-Инвест» было отсортировано 140 тысяч тонн пластика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе для борьбы с незаконными навалами мусора работают фотоловушки.