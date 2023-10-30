Подмосковные бобры начали активно готовиться к зиме

Бобры активно готовятся к зимовке: строят свои плотины и заготавливают запасы на зиму. Об этом заявили в пресс-службе Министерств экологии и природопользования Подмосковья.

«Осенью бобры начинают строить свои знаменитые плотины и хатки. Они используют ветки, палки и глину, чтобы создать прочные сооружения, которые защитят их от холода и хищников. Плотины строятся для создания запруд, которые помогут им в передвижении и обеспечат доступ к пище подо льдом», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

С приходом поздней осени бобры начинают заниматься сбором запасов пищи. Они активно заготавливают корм по берегам реки или озера, срезая ветви деревьев. Затем укладывают их на дне водоема, где запасы не пропадут и будут сохраняться подо льдом до весны. Такие умения помогают животным выживать в течение всей зимы, когда пищи недостаточно.

Дабы не замерзнуть большую часть зимы бобры проводят в своих хатках, где они могут укрыться от холода. Но даже зимой, во время оттепели бобры могут выходить на поверхность через полыньи во льду.

Тихон Фирсов подчеркнул, что осень и зима — это время, когда бобры проявляют всю свою выносливость и умение адаптироваться к суровым условиям природы. При встрече с этими животными не нужно их тревожить.