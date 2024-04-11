Подмосковные экологи приехали в ДНР для того, чтобы организовать природоохранную работу

Делегация Министерства экологии и природопользования Московской области во главе с министром Тихоном Фирсовым посетила Донецкую народную республику для того, чтобы передать опыт ведомства и помочь наладить природоохранную работу в новом регионе.

Фирсов рассказал, что состоялись интересные, а главное, предметные диалоги с зампредом Правительства ДНР Владимиром Ежиковым и председателем Госкомитета Романом Кишканем. Кроме того, участники делегации осмотрели местное предприятие по переработке строительных отходов и дали рекомендации по оптимизации производственного процесса. Так как здесь уже накоплено свыше семи миллионов тонн строительных отходов, и они продолжают поступать на переработку.

Помимо этого, члены делегации дали советы коллегам по организации особо охраняемых природных территорий, расчистке водных объектов и организации обратной связи с жителями по природоохранным вопросам. Также была достигнута договоренность с Министерством имущественных отношений Подмосковья о передаче ДНР информационной системы «Добродел».

А еще по просьбе донецких экологов, будет передана система контроля за образованием отходов, ее поставку гарантировал разработчик, компания «Большая Тройка».