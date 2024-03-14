Подмосковные энергетики за год направили на переработку 800 тонн лома металлов

АО «Мособлэнерго» по итогам прошлого года направило на переработку 800 тонн лома черных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Помимо этого, предприятие направило 8,3 тонны электролома на специализированный завод, который занимается переработкой электронного и электрического оборудования.

«Мособлэнерго» направляет отходы специализированным предприятиям в соответствии с требованиями законодательства по обращению с отходами. Это позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду.