Подмосковные компании приглашают принять участие в экологическом форуме

Подмосковные организации, взявшие вектор на улучшение экологической обстановки в регионе, приглашают к участию в Экологическом форуме, который пройдет в Уфе. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что на подобных форумах поднимаются актуальные и важные вопросы, касаемые экологии и возможности ее улучшения. Послушать спикеров, посмотреть результаты успешно примененных технологий всегда интересно и полезно, ведь практику и опыт всегда можно перенять и применить у себя в деле.

Ожидается, что в этом году основной темой обсуждения на форуме станет развитие системы особо охраняемых природных территорий. На круглых столах участники и спикеры форума обсудят организацию обращения с отходами, поддержку природоохранных реформ, рациональное недропользование, сохранение водных объектов и природного достояния.