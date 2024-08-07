Подмосковные охотники в следующем году обязаны будут сдать экзамен по проверке знаний охоты

Граждане, имеющие или получающие охотничий билет, со следующего года должны будут сдать экзамен по проверке знаний охоты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации подчеркнули, что граждане должны будут показать, что умеют обращаться с оружием, ориентироваться на местности, знают биологию диких животных, изучили правила безопасности, разрешенные способы охоты и ограничения.

Напоминаем, что за нарушение Правил охоты предусмотрен административный штраф — он составляет от 500 до 4 тысяч рублей. При этом возможна конфискация оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет. Штраф за повторное правонарушение, совершенное в течение года, уже выше и составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Лишение права осуществлять охоту в этом случае возрастает до 3 лет.