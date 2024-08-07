Подмосковные охотники в следующем году обязаны будут сдать экзамен по проверке знаний охоты
Фото: [Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области]
Граждане, имеющие или получающие охотничий билет, со следующего года должны будут сдать экзамен по проверке знаний охоты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Отмечается, что в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации подчеркнули, что граждане должны будут показать, что умеют обращаться с оружием, ориентироваться на местности, знают биологию диких животных, изучили правила безопасности, разрешенные способы охоты и ограничения.
Напоминаем, что за нарушение Правил охоты предусмотрен административный штраф — он составляет от 500 до 4 тысяч рублей. При этом возможна конфискация оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет. Штраф за повторное правонарушение, совершенное в течение года, уже выше и составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Лишение права осуществлять охоту в этом случае возрастает до 3 лет.
«В нашем регионе много добросовестных охотников, но есть и те, кто нарушает правила охоты. В любом случае, гражданин, желающий получить охотничий билет должен быть грамотным, различать охотничьи виды и краснокнижные, соблюдать правила добычи и сроки охоты. Поэтому проверка знаний пред получением охотничьего билета будет дополнительным плюсом, исключающим риски выявления новых нарушений, ведь многое зависит от имеющихся знаний», — добавил Тихон Фирсов.