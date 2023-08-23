Подмосковные спасатели вытащили енота из водопроводного колодца

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли енота, который провалился в водопроводный колодец в деревне Базарово под Дмитровом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью спасателей обратились местные жители. Гражданам требовался ремонт водопроводного колодца, и они вызвали на место специалиста. Когда тот спустился в колодец, чуть не наступил на что-то мягкое.

«Приглядевшись, мужчина обнаружил на дне промокшего зверька, который проявлял агрессию», - рассказал начальник ПСЧ-270 Александр Белов.

Рабочий сообщил о животном хозяевам участка и попросил вызвать спасателей. Тем временем новость о зверьке, провалившемся в колодец, распространилась по всей деревне, и вокруг сооружения быстро собрался народ.

Прибывшие на место специалисты соорудили петлю из спасательной веревки и спустили ее в колодец. После этого они накинули петлю на зверька и аккуратно вытащили его на поверхность. В этот момент наблюдавшие за ходом операции жители деревне громко зааплодировали.

Вытащив животное, спасатели поместили его в магазинную тележку, вывезли в ближайший лес и выпустили на волю.