Подмосковные спасатели вытащили из колодца енотовидную собаку

Подмосковные спасатели вытащили из водопроводного колодца енотовидную собаку. Случай произошел в деревне Гарутино под Волоколамском, передает ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью специалистов обратились местные жители. Они рассказали, что обнаружили в открытом колодце енотовидную собаку, но самостоятельно вытащить ее не решились.

Прибывшие на место спасатели соорудили петлю из специальной веревки и вытащили зверька на поверхность. Оказавшись на воле, животное сразу же убежало.