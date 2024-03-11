Подмосковные ветеринары помогли козе Дусе из Пушкино

Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья помогли козе Дусе из Пушкино, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяева животного обратились за помощью на Пушкинскую ветеринарную станцию. По их словам, коза не могла правильно ставить ноги во время движения, так как роговой слой на копытах сильно разросся.

Ветеринары провели козе операцию по обрезке и зачистке копыт, и Дуся смогла вернуться к привычному образу жизни.

Обрезку копыт нужно проводить как минимум два раза в год — осенью и ранней весной. Если игнорировать эту процедуру, у животного могут развиться болезни суставов и произойти деформация костей.