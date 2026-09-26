Ближний свет вместо дальнего: какую оптику включать водителю в туман

Осенью туман способен значительно ухудшать видимость на дорогах. В столичном регионе в отдельных случаях расстояние, на котором водитель видит дорогу, сокращалось до 200–700 метров. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал, какую светотехнику стоит использовать в таких условиях, пишет ЗР.

Основным вариантом специалист назвал ближний свет фар. Если автомобиль оснащен передними противотуманными фарами, их можно использовать дополнительно. Благодаря низкому и широкому расположению они освещают участок дороги непосредственно перед автомобилем и помогают обозначить его для других участников движения.

От дальнего света в плотном тумане эксперт рекомендует отказаться. Его лучи отражаются от капель воды и могут создавать перед водителем яркую световую пелену, из-за которой дорогу становится сложнее различать.

Особое внимание следует уделять задним противотуманным фонарям. Их использование предусмотрено для условий недостаточной видимости, поэтому включать яркий красный свет без необходимости не стоит. В обычных условиях он может мешать водителям автомобилей, следующих сзади.

При этом автоматический режим управления фарами не всегда распознает туман. Датчики автомобиля могут не зафиксировать существенное снижение освещенности и оставить включенными только дневные ходовые огни.

Поэтому при плотном тумане водителю стоит самостоятельно проверить работу светотехники. При необходимости следует включить ближний свет вручную и убедиться, что сзади работают габаритные огни. Главными задачами остаются достаточное освещение дороги и хорошая заметность автомобиля для других участников движения.