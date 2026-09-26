«Москвич М70» получит гибрид и полный привод: запуск новых версий намечен на 2027 год

Кроссовер «Москвич М70» планируют выпустить в версиях с подзаряжаемой гибридной силовой установкой и полным приводом. Обе модификации ориентировочно появятся в 2027 году. Об этом в интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову рассказала генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова.

По словам Фроловой, предприятие готовится к переходу от крупноузловой сборки М70 к технологии мелкоузловой сборки CKD. Для этого модернизируют сварочные и окрасочные комплексы, а также сборочную линию.

Параллельно «Москвич» обсуждает с российскими поставщиками производство кузовных деталей. В дальнейшем компания рассчитывает локализовать выпуск стекол и других компонентов автомобиля.

Изначально М70 планировали выпускать только с двигателем внутреннего сгорания. Теперь компания разрабатывает подзаряжаемую гибридную модификацию, которая должна стать первым гибридным автомобилем марки, выпускаемым на конвейере.

Ориентиром для запуска гибридной версии называют 2027 год, однако в компании рассматривают возможность ускорить реализацию проекта. Полный привод для М70 также запланирован на этот период.

Гибридную модификацию рассматривают и для более крупного кроссовера «Москвич М90». Начало его крупноузловой сборки в таком исполнении также намечено на 2027 год.