Volkswagen превратит автомобили 2027 года в игровые консоли с Tetris

Автомобили Volkswagen 2027 модельного года получат игровую платформу AirConsole от компании N-Dream. Система позволит запускать игры через штатный мультимедийный экран, а смартфоны пассажиров использовать в качестве контроллеров. Об этом сообщает Carscoops.

На старте владельцам будут доступны около 20 игр. В их числе Tetris, UNO Car Party! и Pac-Man Championship Edition.

В некоторых моделях игровая система будет взаимодействовать с атмосферной подсветкой салона. Световые эффекты смогут синхронизироваться с происходящим на экране.

Для отдельных игр подготовят специальный контент в стиле Volkswagen. Например, в брендированной версии Pac-Man энергетические шарики заменят логотипы компании, а бонусные фрукты — изображениями известных автомобилей марки.

Запускать игры разрешат только во время стоянки автомобиля. Таким образом, функция предназначена прежде всего для пассажиров и ожидания во время остановок.

В США AirConsole появится на Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R и ID. Buzz. Платформа войдет в состав пакета подключаемых сервисов In-Vehicle Premium.

Для владельцев Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan и Golf предусмотрен трехмесячный пробный период. Покупателям ID. Buzz предоставят бесплатный доступ на год. После окончания пробного периода подписка будет стоить $149 в год.

Помимо игровой платформы, пакет включает другие подключаемые функции, в том числе создание точки доступа Wi-Fi, расширенную навигацию и голосовое управление.