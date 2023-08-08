Подмосковные ветеринары спасли краснокнижную птицу

Специалисты подмосковной Государственной ветеринарной службы спасли птицу, занесенную в Красную книгу столицы. Об этом рассказали в Минсельхозпроде области.

Житель Дубны обнаружил у себя на участке раненую птицу и передал ее ветеринарам. Оказалось, что это козодой обыкновенный – редкий вид.

Как показало обследование, у птицы подбито крыло. Сейчас она находится в стационаре под наблюдением специалистов. Когда козодой восстановится, его выпустят в естественную среду обитания.

Как добавили в министерстве, представители этого вида гнездятся в России, а на зимовку улетают в африканские страны.