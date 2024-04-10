Подмосковные ветеринары спасли лысуху с поврежденным крылом
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья помогли лысухе, которая повредила крыло. О необычном случае рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Птицу обнаружила возле своего дома жительница Домодедово и обратилась за помощью к ветеринарам. В ходе осмотра специалисты установили, что это лысуха — небольшая птица из семейства пастушковых.
Пернатой оказали всю необходимую помощь. Сейчас она находится на лечении в ветклинике. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, жизни и здоровью пернатой ничего не угрожает.
«Этот случай подчеркнул, насколько важно проявлять человечность и заботу о животных, готовность оказать им помощь в трудную минуту, демонстрируя ответственное отношение к окружающему миру», - отметил первый замминистра — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.