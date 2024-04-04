Подмосковных водителей предупредили об участившихся случаях выхода диких животных на дороги

Весной у многих диких животных начинается период бодрствования, поэтому в Подмосковье участились случаи выхода на дороги лосей, оленей, кабанов и косуль, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В это время автомобилистам следует соблюдать осторожность, подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«ДТП с лосями, кабанами и оленями весной — не редкость, в случае аварии страдают, как объекты природы, так и человек с его имуществом. <…> Особенно внимательным следует быть в вечернее и ночное время суток. Во время проезда через лесистую местность рекомендуем включать противотуманные фары», — указал глава областного Минэкологии.

Причинами частого появления зверей на дорогах весной являются поиски пропитания и кровососущие насекомые, которые доставляют диким животным серьезное беспокойство.

Подмосковным водителям напомнили, что в случае ДТП с участием диких животных необходимо сразу же сообщить об этом в ГИБДД и страховую компанию. Также в Минэкологии Подмосковья добавили, что ответственность за ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, несет автомобилист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.