Подмосковных водителей призывают быть внимательней из-за участившихся выходов на дорогу лосей

Министерство экологии и природопользования Московской области предупреждает автомобилистов региона об участившихся случаях выхода сохатых на дороги общего пользования, что связано с начавшейся у них весенне-летней миграцией.

«Лось является крупнейшим представителем своего семейства. Столкновение с ним не сулит ничего хорошего, как автомобилисту, так и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились, это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи, кроме того, назойливые кровососущие насекомые также могут быть виновниками выхода лосей на автотрассы», — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

Стоит учитывать, что лоси не отличаются особой сообразительностью, и если им придет в голову отыскать себе что-нибудь съестное, то они будут готовы отправиться за вкуснятиной даже через оживленную автомобильную трассу. Особенно внимательным водителям рекомендуется быть в вечернее и ночное время суток, когда видимость на дороге уменьшается.

Напоминаем, что за сбитое животное водителю транспортного средства грозит административное наказание в виде штрафа за вред, причиненный объектам животного мира, который составляет: за лося — 80 тысяч рублей, за кабана — 30 тысяч рублей, за благородного оленя — 70 тысяч рублей.